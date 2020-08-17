Остров Реюньон под угрозой

Власти Франции опасаются, что мазут, просочившийся в океан с танкера, севшего на мель у острова Маврикий, нанесет ущерб и побережью острова Реюньон. расстояние между островами состваляет 230 километров. В субботу японский сухогруз, перевозивший около четырёх тысяч тонн нефтепродуктов, раскололся надвое. Носовую часть судна планируется затопить в тысяче километров от берега.

Министр заморских территорий франции Себастьян Лекорню заявил: "Если такое решение будет принято, то я хочу получить гарантии, что его последствия не окажут губительного воздействия на природу в территориальных водах острова Мавркий и, конечно, францускзого острова Реюньон".

Танкер сел на мель в конце июля. Большая часть мазута была откачана, но из пробоины вылилось около тысячи тонн горючего, в результате чего в в природоохраняемой зоне образовалось огромное нефтяное пятно. Эта авария привела к экологической катастрофе небывалых для острова Маврикий масштабов. В понедельник Франция направила на Маврикий трех высокопоставленных правительственных экспертов, которые окажут содейтвие местным властям в ликвидации последствий аварии.