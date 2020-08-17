Рекордная жара в Долине Смерти

Будет ли побит тепловой рекорд нашей планеты? В национальном парке Долина Смерти в Калифорнии зарегистрирована температура 54,4°C (130°F). Национальная метеоролигическая служба США проверяет эти данные, чтобы удостовериться, что никакие другие факторы подъёму столбика термометра не способствовали.
До этого самая высокая температура, достоверно зарегистрированная на Земле (всё в той же Долине Смерти в 2013 году) достигла 54°C . Более высокое значение - 56,6°C (134°F), зафиксированное веком ранее в Долине Смерти, оспаривается - по данным анализа, проведённого в 2016 году историком погоды Кристофером Бертом, возможность достижения рекордного показателя в 1913 году исключается.