Мертвый сезон в Алгарве

Алгарве, самый южный регион Португалии, переживает тяжелые времена. На улицах города Фару непривычно пусто; в кафе и ресторанах практически нет посетителей, а в гостиницах постояльцев. Из-за пандемии COVID-19 количество иностранных туристов, приехавших сюда на летний отдых, резко сократилось. В результате чего уже в июне безработица выросла на 232% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Последний удар нанесли карантинные правила, введённые Великобританией. В лучшие времена в Алгарве отдыхали около 2 млн британцев.

Число людей, получающих бесплатные продукты питания от благотворительной организации Refood Faro, неуклонно растет с марта.

«До пандемии нашу помощь получали 114 человек, – рассказывают волонтеры. – А сейчас их уже 300, в том числе 100 детей. Число нуждающихся растет с каждым днем».

Семья этого мужчины не может прожить без помощи со стороны Refood. Туристическая компания, в которой он работал, закрылась из-за пандемии. Без работы осталась и его жена. При этом у них на руках ребенок, которому исполнилось только год и четыре месяца:

«Когда все это началось, нашим единственным доходом стало мое пособие по безработице. Его хватает только на оплату аренды жилья. Городские власти посоветовали нам обратиться к этой организации, Refood, которая теперь привозит нам продукты питания: овощи, фрукты, хлеб, макароны, а иногда бывает и мясо».

Филипа Суареш, корреспондент Euronews: «Этот летний сезон стал самым "мёртвым" для туристического бизнеса за многие десятилетия. Но положение может стать еще более тяжёлым после того, как в октябре закончатся сезонные работы».