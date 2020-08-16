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США

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

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 Мария Горковская
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп
Авторское право  CHIP SOMODEVILLA/2016 Getty Images
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На 72-м году жизни умер младший брат президента США Роберт Трамп. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Причина смерти не уточняется. По данным местных СМИ, он болел на протяжении нескольких месяцев.

Роберт был занят в семейном бизнесе и занимал одну из высших должностей в Trump Organization, от руководства которой известный американский застройщик Дональд отошел, став 45-м президентом США.

В пятницу глава Белого дома навестил брата в одной из нью-йоркских больниц. Тогда он отметил, что в жизни Роберта наступили "тяжелые времена". Этим летом тот пытался в судебном порядке запретить публикацию разоблачительной книги о президенте, автор которой - их общая племянница Мэри.

Дональд Трамп заявил о потере "своего лучшего друга".

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