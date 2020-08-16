Греция: никакой ночной жизни

Ни развлечений, ни дискотек, ни посиделок в увеселительных заведениях. В ряде регионов Греции в полночь и до утра закрыли свои двери бары, рестораны, клубы.

Ограничение на их работу в ночное время было введено в связи с резким суточным ростом заражений Covid-19 и будет действовать как минимум до следующего воскресенья.

"Я не думаю, что в полночь вирус возьмёт и исчезнет. У него же нет своего расписания. Я не понимаю этого решения", - не скрывает своего разочарования отдыхающая, приехавшая на остров Миконос из Франции.

Запрет распространяется и на столичный регион, а также популярные у туристов Корфу, Крит, Родос и другие острова. Власти утверждают, что передача коронавируса происходит особенно активно во время массовых гуляний и дискотек, из-за пренебрежения молодёжью защитными мерами.

"Нельзя просто так принимать одностороннее решение и закрывать остров, в то время как люди приехали сюда, чтобы отдохнуть, вкусно поесть, развлечься, искупаться в море. Мы просто всех одурачили, сказав: "приезжайте в Грецию", а потом её закрыв", - рассуждает владелец одного из баров на Миконосе.

Только в субботу в стране было выявлено 230 случаев заражения коронавирусом. Три человека скончались. Общее число инфицированных в Греции приблизилось к семи тысячам.