Еврокомиссия призывает не закрывать границы

Еврокомиссия выразила озабоченность по поводу новых ограничений на поездки, которые ввели некоторые страны ЕС и призывает использовать вместо полного закрытия границ, чреватого тяжёлыми последствиями для экономики, такие меры как карантин и обязательное тестирование путешественников. Ранее Германия рекомендовала своим гражданам избегать поездок в Испанию, сделав исключение лишь для Канарских островов. Нидерланды также призвали своих гражданам не ездить в десять европейских стран, в том числе в Бельгию, Испанию и Францию.

Еврокомиссия констатировала, что ограничения на перемещения правительства ряда стран сохраняют или вводят несогласованно и напомнила, что "с учетом опыта в начале пандемии", координация в этой области "имеет решающее значение для обеспечения ясности и предсказуемости" для граждан и бизнеса.

"Хотя мы должны обеспечить готовность ЕС к возможному возобновлению роста случаев COVID-19, мы должны также избежать второй волны несогласованных действий", - говорится в письме, подписанном руководством исполнительного органа Евросоюза.