75-я годовщина Дня победы над Японией

Принц Уэльский Чарльз с супругой и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возглавили торжественную церемонию в честь 75-й годовщины Дня победы над Японией. Памятные мероприятия прошли в Национальном Мемориальном Дендрарии в графстве Стаффордшир — главном центре поминовения британцев, погибших в войнах.

День победы над Японией — 15 августа — официально отмечается в Великобритании в ознаменование объявления Японией о своей капитуляции после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, а также вступления СССР в войну на Дальнем Востоке в августе 1945 года. Формальная капитуляция Японии была оформлена 2 сентября — день окончания Второй мировой войны.

Великобритания и страны британского Содружества потеряли на дальневосточном театре военных действий около 50 тысяч военнослужащих убитыми, из них почти половина погибла в лагерях.

В Японии этот день отмечают как День памяти окончания войны. Памятная церемония прошла в зале "Ниппон будокан" в Токио в присутствии японской монаршей четы.

Во время своего выступления премьер-министр страны Синдзо Абэ пообещал, что Япония больше никогда не примет участие в войнах.