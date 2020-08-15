Карантин для туристов

Британские власти принимают меры для того, чтобы сократить риск завоза случаев коронавируса из-за рубежа. В список государств, по прибытии из которых начиная с субботы обязательна двухнедельная самоизоляция, добавлены Франция, Нидерланды, Монако и Мальта. При этом правительство Соединенного Королевства также ослабило ряд ограничительных мер, введенных ранее.

Говорят путешественники, оказавшиеся на вокзала в Париже:

"Англия теперь делает что хочет после "брексита". Я же разрываюсь между двумя странами. Теперь я обязана соблюдать как законы Франции, так и Великобритании".

"Мне кажется, что многие думают, что эпидемия уже позади нас. Но это совсем не так. Борис Джонсон хочет защитить страну и предотвратить повторение ситуации, сложившейся несколько месяцев назад. Эокномика не выдержит еще одного строгого карантина для всех. Решение о самоизоляции путешественников правильное, но было принято в спешке".

Между тем Германия включила почти всю территорию Испании, в том числе острова Мальорка и Менорка, в список регионов с неблагоприятной эпидемической обстановкой. Все вернувшиеся в ФРГ должны сдать тест на Covid-19.

В Испании ситуация с коронавирусом в последние дни ухудшилась, в стране закрыты ночные клубы и дискотеки, введен запрет на курение в общественных местах, когда не возможности соблюдать дистанцию в два метра.