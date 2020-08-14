Царевец: жемчужина истории в обрамлении холмов

Добро пожаловать в Велико-Тырново, древнюю столицу Болгарии. В этом уникальном месте расположена одна из историко-архитектурных жемчужин - крепость Царевец.

Она стекает по крутым холмам над извилистой рекой Янтра. "Город царей", как его называют здесь, в средние века служил резиденцией болгарских правителей.

Царевец - уникальный городок со сложной системой крепостных стен, сторожевых башен, подземных туннелей. В центральной части находился дворцовый комплекс, а холмы вокруг были застроены жилыми домами, мастерскими, монастырями.

"Для каждого болгарина приехать сюда хотя бы раз в жизни значит совершить своего рода путешествие-паломничество, - убеждена Румяна Павлова, гид. - Место вызывает воспоминания о нашем славном прошлом, времени, когда Болгария имела выход к трем морям. Так было в 12, 13, 14 веках, в то время Болгария оставалась огромной политической силой, она конкурировала и с Римской империей, и с Византией".

Обитатели крепости сформировали на протяжении столетий ее архитектурный и художественный облик. Свой след здесь оставили и современные мастера, впечатляющая живописная история Царевеца была создана здесь в середине 80 годов.

Крепость в рамке захватывающего дух пейзажа - место, где можно провести долгие часы любуясь природой и погружаясь в историю. А когда закончите знакомство с древними артефактами, обязательно побывайте в расположенной поблизости деревне Арбанаси, заповеднике балканской и османской архитектуры.