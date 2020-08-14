Споры в Средиземном море

Греция и Турция обвиняют друг друга в эскалации напряженности. Отношения двух стран обострились из-за намерений Анкары проводить разведку газа и нефти в морском районе около греческих островов в Восточном Средиземноморье, который каждая из них относит к своему морскому шельфу. Власти Турции утверждают, что возражения Греции не имеют под собой юридических оснований. В спорном районе появились турецкие военные корабли и вооруженные силы Греции приведены в боевую готовность.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил: "Мы ставим всех в известность — из-за такого скопления военнной техники в ограниченном пространстве нас подстерегает риск инцидентов. И в таком случае ответственность лежит на тех, кто порождает подобные обстоятельства".

Греция не признает меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией, подписанный подписанный в ноябре прошлого года Анкарой с базирующимся в Триполи правительством. В начале августа Афины и Каир подписали соглашение о частичном разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ), которое закрепляет право греческих островов на морской шельф. В ответ Анкара заявила, что не признает данный документ.

В Анкаре утверждают, что сейсмические исследованиях южнее и восточнее небольшого острова Кастелоризо проводятся в области турецкого континентального шельфа. Он расположен в нескольких километрах от побережья Турции.

В свою очередь Афины подчеркивают, что в соответствии с международным правом, греческие острова обладают собственным континентальным шельфом вне зависимости от своего размера.

Аргумент Анкары — расстояние от Кастелоризо до материковой Греции составляет 580 километров, до ближайшей крупной греческой территории острова Родос — около сотни километров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Греция заняла злонамеренную позицию в Эгейском и Средиземном море. Мы не претендуем на права какого-либо другого государства и не позволим ущемлять свои собственные".

Между тем Турция активизировала геологоразведочные работы в районе исключительной экономической зоны Республики Кипр, несмотря на предупреждения ЕС. В Брюсселе призывают все стороны к прямому диалогу. При этом турецкие власти не признают Республику Кипр как государство.