Миграция: контрабандисты штурмуют границы Венгрии

С ослаблением карантинных мер и открытием границ на Балканы хлынул поток не только туристов, но и нелегалов. Особенно миграционное давление усилилось на сербско-венгерской границе.

По официальным данным, с начала года и по июль были арестованы 207 контрабандистов - самый высокий показатель со времён миграционного кризиса 2015 года.

"В период эпидемии сербская армия блокировала мигрантов в лагерях для беженцев. Но с 21 мая, когда сербы вывели оттуда своих военных, поток мигрантов из Румынии и Сербии значительно вырос", - объясняет полковник полиции Золтан Борош.

Среди контрабандистов много сирийцев, афганцев, румын, украинцев и всё больше венгров, сетуют власти. Месяц назад арестовали двух венгерских граждан при попытке перевезти через границу девятерых выходцев из ближневосточных стран. Несколько дней спустя были обнаружены два турецких автомобиля с 20 нелегалами внутри. На днях украинец пытался переправить в Австрию четырёх мигрантов.

Высокий забор - не помеха. Под ним патрули регулярно обнаруживают вырытые тоннели. Приходится устанавливать подземные заграждения.

В полиции говорят, что преступникам опасность даже на руку. Чем выше риск, тем больше денег они требуют за свою работу.

"Сегодня перевозка из Сербии в Австрию стоит примерно 3500 - 4000 евро или долларов. Так что бизнес неплохой", - подтверждает наш собеседник.

На вырученные деньги контрабандисты приобретают средства связи, даже беспилотники, платят караульным за наблюдение на отдельных участках. Сейчас преступники торопятся переправить как можно больше людей через границу, опасаясь второй волны пандемии.