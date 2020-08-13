ОАЭ и Израиль подписали "историческое мирное соглашение"

Подписано "историческое мирное соглашение" между ОАЭ и Израилем. Об этом президент США Дональд Трамп объявил в четверг в Twitter. ОАЭ стали первым арабским государством Персидского залива, признавшим еврейское государство и третьим арабским государством после Египта и Иордании.

В обмен Израиль берёт на себя обязательства прекратить аннексию палестинских территорий, отказаться от планов дальнейшего строительства поселений на Западном берегу Иордана.

По мнению руководства Объединенных Арабских Эмиратов, соглашение о нормализации отношений с Израилем - "смелый шаг". Он позволит достичь "решения на основе двух государств" для палестинского народа, заявил министр иностранных дел Анвар Гаргаш. Он добавил, что в скором будущем оба государства намерены открыть друг у друга свои представительства.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в свою очередь заявил, что стороны "разработают дорожную карту сотрудничества, ведущего к [установлению] двусторонних отношений".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также назвал этот четверг "историчесикм днём". Вечером он должен выступить со специальным обращением.

В свою очередь представитель контролирующего Сектор Газа движения ХАМАС заявил, что пойдя на сделку с США и Израилем, "ОАЭ вонзили палестницам нож в спину".