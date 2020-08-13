"Так поступают все женщины" Моцарта на Зальцбургском фестивале

Один из самых известных музыкальных фестивалей в мире – Зальцбургский – отмечает в этом году свой вековой юбилей. Но его празднование могло и не состояться. Программа была сокращена, но президент фестиваля настояла, чтобы праздник музыки все же имел место.

Это же так важно — показать значимость культуры и искусства, ведь это пища для души, так считали наши основатели. И именно поэтому мы считаем, что фестиваль должен состояться Хельга Рабл-Штадлер президент Зальцбургского фестиваля

Режиссер-постановщик Кристоф Лой и дирижер Йоана Малвитц работали над новой сокращенной версией оперы Моцарта "Так поступают все женщины".

Каждая нота, которую вы отнимаете у Моцарта, рвет вам сердце, но в какой-то момент мы сказали себе: "Нужно думать не о вырезанном материале, а о том, как максимально передать дух Моцарта" Йоана Малвитц дирижёр

"Так поступают все женщины" — трагикомичное исследование женской неверности, контрастирующей на фоне маскировки и обмана.

"Так поступают все женщины" переходит от чего-то очень игривого, шутливого, и даже дерзкого к почти романтическим нотам и оттенкам. Это игра, но в нее вкрадываются эмоции... И сюжет постоянно мечется между этими двумя полюсами, иногда все происходит очень быстро. Буквально один такт, и все изменилось Йоана Малвитц дирижёр

Дон Альфонсо пытается доказать молодым людям, что все женщины – даже их невесты – могут быть неверными.