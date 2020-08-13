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Мозамбик

Исламисты захватили важный порт на севере Мозамбика

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 Кнарик Хачатрян
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Исламисты захватили важный порт на севере Мозамбика
Авторское право  أ ف ب
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Боевики, связанные с группировкой "Исламское государство", захватили портовый город Мосимбоа-да-Прая в богатом газом регионе на севере Мозамбика. После серии атак джихадисты взяли его под свой контроль на рассвете в среду.

Исламисты начали штурм города 6 августа и заняли несколько кварталов. Им противостояли подразделения морской пехоты правительственной армии Мозамбика. Военные оставили порт, когда у них закончились боеприпасы.

Мосимбоа-да-Прайя с 30-тысячным преимущественно мусульманским населением расположен примерно в 80 км к югу от полуострова Афунги, где находится завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), один из крупнейших инвестиционных проектов Африки. Это крупный транспортный узел проекта, которым заинтересованы ведущие мировые энергетические гиганты, в том числе Total и Exxon Mobil.

Северные районы Мозамбика с 2017 года подвергается нападениям джихадистов; в результате военных действий погибли более 1000 человек и осложнились планы страны по разработке запасов газа на шельфе провинции Кабу-Делгаду.

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