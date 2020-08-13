Маврикий требует компенсации экологического ущерба

Власти Маврикия будут добиваться компенсации от владельцев японского судна Wakashio нанесённого острову экологического ущерба.

Для его оценки создана специальная комиссия, которая готовит соответствующий иск.

25 июля сухогруз, перевозивший около четырёх тысяч нефтепродуктов, врезался в рифы неподалёку от знаменитой лагуны Блю Бэй, сел на мель и дал течь. Прежде чем мазут с его борта был откачан, в море попало около тысячи тонн горючего.

Оно разлилось вдоль береговой линии, в том числе в природоохраняемых зонах. Борьбу с загрязнением отчаянно ведут тысячи жителей острова - сооружают водные барьеры из листьев, соломы, сахарного тростника, собирают нефтепродукты с мелководья.

"Люди эмоционально истощены. Мы получили информацию от тех, кто выходил в море - так сказать, из первых рук. Говорят, что судно раскололось на две части. Люди в панике, огорчены. Эта новость всех очень расстроила", - говорит этот мужчина.

Маврикийские власти называют произошедшее экологическим бедствием национального масштаба. На ликвидацию его последствий, по-мнению экологов, уйдут десятки лет.