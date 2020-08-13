Итальянские регионы вводят карантин для европейцев

Итальянские регионы вводят обязательный карантин для прибывающих из европейских стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

Первыми такое решение приняли власти Пульи и Кампаньи в отношении туристов из Испании, Греции и Мальты. В среду о готовности последовать их примеру заявили власти Сицилии и Эмилии-Романьи, которые добавили к списку Хорватию.

“В тех регионах Италии, где до сих пор было не так много подтверждённых случаев заболевания, ситуация может измениться в связи с присутствием людей, прибывающих из-за границы. Потенциально это очень опасно. Вот почему так важно отслеживать динамику и обеспечить защиту населения”, - говорит Никола Петросилло из Национального института инфекционных болезней им. Ладзаро Спалланцани.

За минувшие сутки в Италии зарегистрировано 480 случаев заражения и 10 жертв Сovid-19. Ранее Италия ввела обязательный карантин для выходцев из Румынии и Болгарии.

"В Италии число подтвержденных случаев заболевания увеличилось не так значительно, как, например, в Испании, где были введены местные ограничения, - передает из Рима наш специальный корреспондент Джорджия Орланди. - Тем не менее эксперты здесь считают, что, учитывая возросшую мобильность людей в летний сезон, Евросоюз должен ввести общие правила, чтобы не допустить второй волны".