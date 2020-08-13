Франция: виноград уже созрел

Начало августа - а на виноградниках юго-западных французских провинций плоды уже созрели. Такого не припомнят даже виноделы со стажем.

Вот и наш собеседник - виноградарь с юных лет - признаётся, что не поверил своим глазам, когда увидел спелые гроздья на своих угодьях в Восточных Перенеях.

"Мускат нынче даже слишком скороспелый. И, конечно, всё из-за глобального потепления. В другие годы мы собирали урожай к 15 августа. Мы управлялись за один-два дня, и после 15 сбор винограда возобновлялся. А в этот раз мы стартовали на прошлой неделе, то есть на 10 дней опережая график", - рассказывает Жан-Мари Дерё, винодел из Эспира-де-Л'Агли.

По данным министерства экологических преобразований, пожинать плоды винодельческого труда в стране начали в среднем на 18 дней раньше, чем 40 лет назад. Впрочем, жаловаться не приходится - урожай богатый. И винтаж получится исключительного качества, с на редкость насыщенным вкусом, обещают виноделы.