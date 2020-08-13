ЕС предлагает посредничество

Литва, Латвия и Польша предлагают создать в Беларуси так называемый национальный совет для диалога правительства и представителей гражданского общества. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. В план также входят пункты о прекращении властями применения силы к участникам акций протеста и освобождении всех задержанных.

При принятии этого плана страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса. В интервью телеканалу Euronews министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил: "Говоря об оппозиции необходимо осознать, что речь идет о стихийном, децентрализованном процессе. Очень сложно понять, кто является лидером, ведь даже Светлана Тихановская превратилась в лидера оппозиции, но никогда не занималась политикой, она была обычной молодой женщиной, которая случайно оказалась на волне популярности".

Представители протестного движения призывают международное сообщество отреагировать на происходящее в Беларуси, осудить насилие и признать президентом оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Представительница оппозиционного штаба Вероника Цепкало говорит: "Есть надежда на то, что мировое сообщество не признает Лукашенко избранным президентом. Он — не избранный народом президент, он не может представлять РБ на международной арене. Единственным избранным президентом является, на сегодняшний день, Светлана Тихановская. Поэтому мы просим мировое сообщество сделать из Лукашенко изгоя".

Светлана Тихановская и Вероника Цепкало покинули Беларусь. Из "женского триумвирата", возглавившего оппозицию, в стране осталась только Мария Колесникова. Она говорит: "Я не собираюсь уезжать. Я чувствую громадную поддержку белорусов. Меня встречают люди на улицах, они аплодируют, они меня обнимают и я обнимаю их в ответ. И я знаю, что мы вместе способны изменить Беларусь к лучшему".