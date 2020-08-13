Коронавирус без границ

В жизнь этого необычного городка коронавирус внёс свои коррективы: добро пожаловать в нидерландский Барле-Нассау и бельгийский Берле-Хертог, разделённые государственной границей, которая проходит через кварталы, а зачастую и через отдельные дома. Именно в таком доме живёт Сильвия Ребрёк, художница и хозяйка картинной галлереи.

"Так я и живу на самой границе: с одной стороны Бельгия, с другой - Нидерланды, - рассказывает она. - Вот так пролегает тут граница. И здесь вы находитесь сразу в двух странах".

До последнего времени эта странная конфигурация была лишь туристической достопримечательностью, и никаких проблем не возникало. Но после введения ограничительных мер почти 10 тысяч местных жителей оказались перед дилеммой: в Нидерландах можно не носить маску, а в Бельгии это обязательно.

"Посетители моей галереи не понимают, когда они должны быть в маске, а когда могут без неё обойтись", - говорит Сильвия.

Город называют "столицей анклавов": он в сущности находится на территории Нидерландов, а внутри расположены 16 анклавов, принадлежащих Бельгии. Но это ещё не всё: внутри уже бельгийской территории также находятся 7 нидерландских анклавов - настоящий эффект матрёшки. Вы проходите несколько метров по тротуару и уже должны будете изменить свои санитарные привычки.

Виллем ван Гул - хозяин турагентства. Он вспоминает:

"Когда в Бельгии объявили полную изоляцию, жители Барле -Хертога должны были оставться дома. На лицу они могли выходить только за покупками и при этом видели, как в нескольких метрах от них голландцы гуляют совершенно свободно".

165 лет длились переговоры, и наконец в 1843 году страны пришли к компромиссу по вопросу о границе. Но теперь её вновь стирает коронавирус: в городке зарегистрированы 14 случаев заражения, и его жители - как бельгийцы, так и голландцы - согласились соблюдать одинаковые для всех меры предосторожности, чтобы остановить распространение болезни.