Британская экономика в рецессии

Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в техническую рецессию — в текущем году в стране наблюдаются два поквартальных снижения ВВП. Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, с апреля по июнь экономика Соединённого Королевства сократилась на 20,4% и это худший показатель с начала ведения статистики в 1955 году.

"Несколько месяцев назад я говорил о том, что грядут тяжелые времена, новые данные свидетельствуют, что эти времена настали", — заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак.

Несмотря на то, что от коронавируса пострадали все ведущие экономики мира, британская переживает самое значительное падение, т.к. на сектор услуг приходится 80% ВВП страны, к тому же ограничительные меры в Великобритании были введены позднее, чем в других европейских государствах и таким образом экономическая деятельность была парализована в течении всего II квартала.

"Сотни тысяч людей уже потеряли работу и, к сожалению, это произойдет еще со многими. Но, несмотря на то , что нам предстоит принимать тяжелые решения, мы никого не оставим без надежды и без возможностей", — пообещал министр финансов. Риши Сунак настаивает, что возврата к мерам жесткой экономии не будет. Он также сообщил, что в октябре завершится действие государственной программы поддержки работников и компаний, на которую власти потратили уже около 34 миллиардов фунтов стерлингов.

Экономист из финансового конгломерата ING Джеймс Смит отмечает: "На фоне пандемии Великобритании также необходимо решать проблему "брексита". Очень скоро закончится переходный период и, невзирая на сделку либо ее отсутствие, бизнес столкнется новыми расходами в период. когда рентабельность предприятий уже находится под вопросом".

В случае, если ЕС и Великобритания не договорятся о будущих торговых отношениях, то введение тарифов подорвет процесс восстановления британкой экономики и рецессия может оказаться глубже и продолжительнее.