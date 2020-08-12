20 лет гибели "Курска": вопросы без ответов

20 лет назад в ходе учений в Баренцевом море взорвалась атомная подводная лодка "Курск". Все 118 находившихся на её борту моряков, офицеры штаба дивизии и специалисты завода "Дагдизель" погибли.

В среду на базе Северного флота Видяево в Мурманской области состоялась заупокойная лития у мемориала погибшим подводникам и траурный митинг. "Незаживающей раной на сердце каждого" назвал трагедию начальник штаба подводных сил Северного флота Анатолий Коваленко.

Церемония возложения венков к памятнику погибшим прошла также в Курске, имя которого носила затонувшая подлодка. В этом городе-герое захоронены 12 членов экипажа ракетоносного крейсера. Богослужение, митинг и торжественная церемония возложения цветов состоялись и в Севастополе. Здесь родились 17 членов экипажа "Курска".

Во всех православных храмах гарнизонов Северного флота прошли поминальные службы, на кораблях и подводных лодках приспустили флаги и объявили минуту молчания по погибшим.

20 лет спустя почти все вопросы остаются без однозначных ответов: почему произошёл взрыв торпеды, вызвавшей гибель подлодки? Сколько времени оставались в живых моряки, запертые в девятом отсеке и можно ли было их спасти? Почему российское руководство не попросило международной помощи в первые бесценные часы?

Останки трех из 118 человек так и не были найдены. Не прояснил полностью подоплёку тех трагических событий и подъём АПРК "Курск" в октябре 2001 года.