Лента "Молочные зубы" Шеннон Мерфи выиграла главный приз TIFF

Несмотря на пандемию коронавируса, в городе Клуж-Напока на северо-западе Румынии завершился Трансильванский международный кинофестиваль, первое подобное мероприятие таких масштабов в этом сезоне. Даже с учетом сокращения зрительских мест из-за необходимости соблюдения соцдистанции его посетили 45 тысяч человек.

"Организовать нынешний фестиваль было довольно просто, хотя мы и столкнулись с некоторыми трудностями. Нам пришлось немного понервничать, но мы довольны результатом. Кое-какие шероховатости сгладились. А то, что сначала казалось абсурдным, в итоге воспринималось вполне нормально", - отмечает Михай Кирилов, художественный директор фестиваля.

Главная награда досталась дебютному фильму австралийки Шеннон Мерфи "Молочные зубы" с Элайзой Сканлен в главной роли. Историю о первой любви неизлечимо больной девушки и мелкого торговца наркотиками члены жюри оценили за "радость жизни, подаренную в момент перехода человека в мир иной". Картина завоевала и приз зрительских симпатий.

Премии за "Лучший румынский фильм" удостоился Раду Чорничук. Его документальная лента "Акаса, мой дом" рассказывает о семье отшельников, которую власти принудительно переселяют в город.

Всего за десять дней киноманы просмотрели 157 лент из 49 стран.