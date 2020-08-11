Афины созывают глав МИД ЕС из-за действий Анкары в Средиземном море

Афины инициируют экстренное заседание глав МИД Евросоюза в связи с действиями Анкары в Средиземном море. Греция обвиняет Турцию в провокациях и нарушении международного права, требует, чтобы направленное для сейсмической разведки в районе близ острова Кастелоризон судно Oruc Reis и сопровождающие его семь военных кораблей немедленно покинули район греческого морского шельфа.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас: "Греция будет защищать свой суверенитет, свои суверенные права. Мы призываем Турцию немедленно покинуть континентальный шельф Греции".

Анкара заявляет, что поиски нефтяных и газовых месторождений судно будет проводить как раз в турецкой исключительной экономической зоне Кипра.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушогл: "Oruc Reis уже направляется в район проведения исследований и, как мы рассчитываем, до конца августа прибудет к западным границам нашего континентального шельфа. И Кипр, и Турция намерены защищать права турков-киприотов до конца. В этом вопросе мы на компромисс не пойдем".

В воскресенье вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность из-за развертывания турецких военных кораблей в Эгейском море в связи с учениями со стрельбами.

О солидарности ЕС с Кипром и Грецией уже заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано. Он призвал стороны к диалогу. В то же время, заявления о готовности к нему Турции в свете последних событий Афины называют "неискренними и ложными".