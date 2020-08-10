Морской спор Анкары и Афин: "угроза миру"

Турция возобновила сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье возле территорий Греции, вопреки недовольству Афин.
В понедельник турецкие ВМС распространили уведомление по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX.
В нем гвоорилось о том, что с 10 по 23 августа судно Oruc Reis будет проводить поиски нефтяных и газовых месторождений в районе, который Турция считает частью своей исключительной экономической зоны (между греческим островом Крит и кипрским побережьем).
Действия Анкары представляют собой "угрозу миру и стабильности в регионе", заявил греческий МИД, пообещав дать ответ на провокации. По этому вопросу совет безопасности страны провёл экстренное заседание.
Накануне в воскресенье ВС Греции были приведены в боевую готовность из-за развёртывания турецких военных кораблей в Эгейском море.
Свою озабоченность эскалацией напряжённости выразил Евросоюз, призвав стороны урегулировать конфликт, не прибегая к военной силе, а руководствуясь международным правом.