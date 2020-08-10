Экономика еврозоны демонстрирует медленный, но устойчивый рост

Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, настроения инвесторов улучшаются. Вот уже четвёртый месяц подряд экономика еврозоны показывает пусть неуверенный, но рост.

По данным исследовательской группы Sentix, сводный индекс в августе вырос почти на пять пунктов - до -13,4. Это самый высокий показатель с февраля, который к тому же превзошёл прогнозы экспертов.

Так, во Франции наблюдается оживление экономической активности. Её показатель вырос, но по-прежнему на 7% ниже нормы. К докризисному уровню активности приближаются строительный, а также фармацевтический и сельскохозяйственный секторы.

Во втором квартале ВВП Франции снизился на почти 14%. В то время, как падение ВВП еврозоны в целом на фоне пандемии составило 11,9%.

Аналитики предупреждают: выход из рецессии, в которую погрузилась экономика ЕС из-за карантинных мер, скорым не будет.