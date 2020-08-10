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Бизнес

Экономика еврозоны демонстрирует медленный, но устойчивый рост

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 Надежда Дрямина
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Экономика еврозоны демонстрирует медленный, но устойчивый рост
Авторское право  Michael Probst/AP
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Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, настроения инвесторов улучшаются. Вот уже четвёртый месяц подряд экономика еврозоны показывает пусть неуверенный, но рост.

По данным исследовательской группы Sentix, сводный индекс в августе вырос почти на пять пунктов - до -13,4. Это самый высокий показатель с февраля, который к тому же превзошёл прогнозы экспертов.

Так, во Франции наблюдается оживление экономической активности. Её показатель вырос, но по-прежнему на 7% ниже нормы. К докризисному уровню активности приближаются строительный, а также фармацевтический и сельскохозяйственный секторы.

Во втором квартале ВВП Франции снизился на почти 14%. В то время, как падение ВВП еврозоны в целом на фоне пандемии составило 11,9%.

Аналитики предупреждают: выход из рецессии, в которую погрузилась экономика ЕС из-за карантинных мер, скорым не будет.

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