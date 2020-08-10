Конное состязание "Синьская алка" состоялось вопреки COVID-19

Несмотря на пандемию коронавируса, хорватский город Синь не отказывается от вековых традиций. Здесь состоялся знаменитый турнир "Синьская алка", славящий победу жителей долины реки Цетина над турецкими войсками в давнем 1715 году. Как и триста лет назад, задача у участников состязания одна - показать мастерство владения копьем, попав им на полном скаку в подвешенную железную мишень.

Национальные костюмы, народная музыка. В этом году насладиться фольклорным праздником сумели лишь 2 тысячи зрителей вместо обычных 10 тысяч. Среди них президент Хорватии Зоран Миланович.

Выиграл турнир Иво Зорица из города Хрваце в Средней Далмации. Это его первая победа.

В 2010 году старинный обычай был включён в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.