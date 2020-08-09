Бейрут: протесты и помощь со всего мира

В центре Бейрута возобновились столкновения между протестующими и силовыми структурами. Полиция начала применять слезоточивый газ и резиновые пули для разгона манифестантов. Демонстранты требуют отставки президента и премьер-министра, досрочных выборов и прозрачного расследования взрыва в порту Бейрута.

В связи с накаляющейся обстановкой в стране в отставку ушли министр окружающей среды и административного развития Дамианос Каттар и министр информации Манал Абдель Самад.

Учитывая масштабы катастрофы, вызванной взрывом в Бейруте, который потряс страну и причинил нам боль, а также отдавая дань уважения мученикам и боли раненых, в ответ на общественную волю к переменам, я ухожу из правительства. Желаю нашему любимому Ливану скорейшего выздоровления, единства, процветания и стабильности Манал Абдель Самад министр информации Ливана

Тем временем в порту Бейрута продолжаются поисково- и аварийно-спасательные работы на месте взрыва. Его жертвами стали более 150 человек, 5 тысяч пострадали, более 300 тысяч остались без крова, десятки считаются пропавшими без вести.

На прошедшей в воскресенье видеоконференции во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном ее участники пообещали выделить Ливану 250 млн евро помощи. В том числе Красный крест, страны Евросоюза, МВФ, Катар и другие. По первым оценкам, ущерб, нанесенный Бейруту взрывом, составляет не менее 15 млрд евро.

Одной из первых поддержку Ливану оказала Россия. МЧС направило в Бейрут 5 спецбортов с гуманитарной помощью, полевым госпиталем, спасателями, медиками и психологами.