Ядерное оружие — угроза миру или его гарантия? | #КУБ

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За секунды тысячи людей превратились в пепел. Еще тысячи погибли от страшных ран, ожогов и болезней, спровоцированных радиацией. Жертвами ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки — в дни бомбардировок и годы спустя — стали сотни тысяч людей. Это два первых и, мы надеемся, последних случая использования ядерного оружия.
Вскоре Япония была вынуждена капитулировать, а заодно США показали Советскому Союзу, какое оружие есть в их распоряжении.
Прошло более 70 лет, прежде чем американский президент — на тот момент Барак Обама — побывал в Хиросиме. И до сих пор американцы так и не извинились перед японцами.
"Американские президенты даже не могут признать, что то, что мы сделали, было неправильно. Даже Обама не смог это признать. Его первая фраза, когда он выступал в Хиросиме: “Смерть упала с небес”. На протяжении многих лет большинство американцев поддерживали атомные бомбардировки. Сейчас ситуация начинает меняться. В 2016 году CBS News провел опрос, согласно которому 44% американцев выступили против бомбардировок, а 43% их поддержали", — говорит историк, директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.
На сегодня в "ядерном клубе" состоят восемь стран: Россия, США, Китай, Франция, Индия, Пакистан, Великобритания и КНДР. Часто к участникам клуба относят Израиль: еврейское государство не подтверждает, но и не опровергает наличие у себя ядерного оружия.
После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мир никогда не был так близок к ядерной катастрофе, как сейчас. Об этом свидетельствует проект "Часы Судного дня". Его выпускает журнал Чикагского университета “Бюллетень учёных-атомщиков”.
"В мире насчитывается примерно 14 000 ядерных бомб, тысячи из которых приведены в боевую готовность, и большинство из них гораздо мощнее тех, что разрушили Хиросиму и Нагасаки", — сообщает ООН.
"Мы должны противостоять этой экзистенциальной угрозе и стремиться к миру, в котором не будет ядерного оружия. Мы в долгу перед жертвами прошлого и перед будущими поколениями", — говорит генсек ООН Антониу Гуттериш.
А может, ядерное оружие — это не угроза миру, а его гарантия? По крайней мере, так считает лидер КНДР. Недавно Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие — это сила, которая способна предотвратить войну. “Война — это вооруженный конфликт с теми, на кого смотрят сверху вниз, а Северную Корею теперь никто не сможет недооценить”, — подчеркнул лидер КНДР.
Тех же взглядов придерживается и Дональд Трамп. В середине июля отмечалась годовщина первых испытаний ядерного оружия. Они были проведены за несколько недель до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Трамп заявил, что "Манхэттенский проект", кульминацией которого стали ядерные испытания, открыл эру глобальной стабильности, научных инноваций и экономического процветания.
Владимир Путин подчеркивает, что политика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер. Она направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета.
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