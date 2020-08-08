Затишье перед выборами

В Беларуси день тишины перед воскресными президентскими выборами.

Досрочное голосование началось ещё во вторник и, по официальным данным, явка уже составила 22,5%. Всё это время не прекращались задержания активистов и сотрудников предвыборных команд кандидатов.

Наблюдателей ОБСЕ на участках нет: в организации заявили, что их вовремя не пригласили. Местные наблюдатели заявляют, что им работать попросту не позволяют.

Екатерина Полидовец, наблюдатель:

"Я стояла, никого не трогала, практически ни с кем, кроме председателя комиссии, не разговаривала, однако в какой-то момент ко мне подошла женщина, представилась директором этой школы и попросила меня покинуть учебное заведение".

Кроме действующего главы государства, к выборам допущены ещё четыре человека: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень: из всей пятёрки только он официально представляет какую-либо политическую партию.

Срок президентских полномочий в Беларуси — пять лет. Для Александра Лукашенко новый мандат может стать уже шестым: он находится у власти дольше, чем любой глава европейской страны, не считая монархов.

Местные наблюдатели же уверены, что стране необходимы перемены. Накануне за исполнение одноимённой песни Виктора Цоя были арестованы диджеи, игравшие на городском празднике в Минске.

Екатерина Полидовец, наблюдатель:

"Я могу сказать честно, что я боюсь. Но я борюсь с этим страхом, потому что нельзя бояться вечно, потому что я понимаю, что готова к изменениям. Весь белорусский народ к этому готов: он вырос, мы все выросли".

Согласно плану центризбиркома, второй тур выборов, если потребуется, будет проведён не позднее 23 августа. В истории Беларуси два тура понадобились лишь однажды — на самых первых выборах 1994 года.