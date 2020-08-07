США: TikTok попал под запрет

Президент США издал указы, запрещающие сделки с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют популярным приложением TikTok и мессенджером WeChat.

Соответствующий документ Дональд Трамп подписал в четверг.

В нём говорится, что американским гражданам запрещено "иметь какие-либо дела с сервисами", которые "угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов".

Пекин, в свою очередь, выступил с осуждением этого решения, заявив, что намерен отстаивать законные интересы китайских компаний.

Указ американского президента вступит в силу через 45 дней.