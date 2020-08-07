Браво, маэстро!

Венская опера, не отменившая, как многие другие театры, выступления Пласидо Доминго из-за скандала, связанного с обвинениями в домогательствах, наградила знаменитого музыканта за вклад в искусство.

Это было истолковано не только как жест благодарности исполнителю и дирижеру, но и как знак поддержки, поскольку 79-летний Доминго перенес COVID-19. Лечился он у себя дома в Мексике.

Растроганный, маэстро обратился к публике: "Вы не представляете, как много для меня значит быть сегодня с вами. Я это ощущаю, как ощущал бы первые лучи солнца после бури. Я тяжело болел. Но я справился с недугом".

Доминго называют одним из выдающихся классических исполнителей, он оказался не менее удачлив, когда взял в руки дирижерскую палочку, и когда принял руководство Лос-анджелесской оперы, из которой вынужден был уйти после обвинений в харассменте.