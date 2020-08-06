Греция и Египет поделили море

Соглашение о демаркации морских границ между Грецией и Египтом было подписано в Каире министрами иностранных дел двух стран Никосом Дендиасом и Самехом Шукри.

По данным дипломатических источников, соглашение стало частью более широкой стратегии урегулирования двусторонних вопросов. Оно позволит выстраивать альянсы с третьими сторонами в целях продвигать национальные интересы, основанные на уважении международного права.

После подписания сегодняшнего соглашения несуществующий турецко-ливийский меморандум оказался там, где ему и следовало быть с самого начала: в мусорном баке. Наше соглашение было заключено в рамках международного права. Оно уважает положения международного и морского права, а также уважает добрососедские отношения Никос Дендиас министр иностранных дел Греции

На неофициальной карте от диписточников между красными линиями обозначена демаркация в соответствии с греко-египетским соглашением и северная граница их исключительной экономической зоны (она выделена синей линией), а также разграничение морских зон между Турцией и Ливией (пунктир), исходя из их меморандума.

Греческие диписточники уточняют, что соглашение с Египтом касается частичной демаркации как элемента общей последующей демаркации между двумя странами.

Анкара среагировала незамедлительно. МИД Турции заявил, что между Грецией и Ливией нет морских границ, также о том, что в этом соглашении нет места для Турции, а район, о котором идет речь в соглашении, относится к турецкому континентальному шельфу.