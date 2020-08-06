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Россия

Суд вынес приговор по делу "Нового величия"

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 Андрей Позняков
Фигуранты дела "Нового величия" в Люблинском суде
Фигуранты дела "Нового величия" в Люблинском суде   -   Авторское право  AP Photo/Pavel Golovkin
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Люблинский суд Москвы приговорил к реальным и условным срокам заключения обвиняемых по делу «Нового величия». Судья Александр Маслов признал их виновными в создании экстремистского сообщества. Руслан Костыленков приговорён к 7 годам колонии общего режима, Пётр Карамзин — к 6,5 годам заключения, Вячеславу Крюкову назначены 6 лет колонии. Ещё четверых обвиняемых суд приговорил к условным сроком в соответствии с позицией обвинения.

В ходе слушаний прокурор просил приговорить Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к реальному заключения на сроки от 6 до 7,5 лет. Остальным обвиняемым — Дмитрию Полетаеву, Марии Дубовик, Анне Павливокой и Максиму Рощину он просил назначить от 4 до 6,5 лет лишения свободы условно. По версии следствия, они входили в организацию «Новое величие», готовились устроить государственный переворот и захватить власть в России.

Сами фигуранты дела заявляли о своей невиновности. Защита настаивает на том, что это разбирательство стало следствием провокации спецслужб, которые внедрили провокаторов в группу молодых людей, обсуждавших политику. Именно сотрудники под прикрытием, как полагают адвокаты, попытались создать организованное сообщество, которое затем оформили как экстремистскую организацию. Сами обвиняемые жаловались на принуждение к самооговору и пытки.

Как передаёт «Новая газета», суд посчитал доказательства, представленные следствием, допустимыми и последовательными. Заявления защиты о провокации спецслужб, по словам судьи Александра Маслова, не нашли подтверждения.

Во время приговора на улице у здания суда собрались сочувствующие фигурантам дела. Периодически они скандировали «Не забудем, не простим!», «Отпускай!» и «Россия, выходи!». Есть задержанные.

О задержании, а затем аресте группы активистов в рамках дела об организации экстремистского сообщества было объявлено в марте 2018. После серии массовый акций протеста часть фигурантов дела перевели из СИЗО под домашний арест. Когда же остальным обвиняемым в очередной раз продляли срок содержания под стражей в октябре 2019, Крюков и Костыленков порезали себе вены в зале суда.

О недоверии к данным следствия и о необходимости внимательно разобраться в том деле заявляли члены президентского Совета по правам человека. Когда этот вопрос был поднят на встрече правозащитников с главой государства, тот назвал целью «Нового величия» организацию боевых действий и терактов, но пообещал попросить прокуратуру разобраться в деле.

В марте 2019 Сергиево-Посадский городской суд приговорил к условному сроку фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова, который признал вину и согласился на особый порядок разбирательства без исследования доказательств.

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