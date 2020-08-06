Макрон пообещал помощь, но призвал к реформам

Созвать международную донорскую конференцию для помощи Ливану обещает французский президент Эммануэль Макрон. Он стал первым зарубежным лидером, приехавшим в Бейрут после взрыва. Он посетил порт и встретился с руководителями Ливана.

Трагедия в Бейруте спровоцировала новую волну недовольства граждан — они обвиняют власти в коррупции, которая, по их мнению, и привела к взрыву. Антиправительственные выступления начались в Ливане ещё в прошлом году на фоне финансового кризиса.

Недовольство ливанцы высказали и в адрес французского лидера: Париж связывают с поддержкой нынешних ливанских властей. Макрон заявил, что потребует от правительства, в том числе, и глубоких реформ

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Я не могу взять на себя ответственность законно избранного правительства, законно избранного президента. Эта ответственность огромна: им придётся в ближайшие недели заключить новое соглашение с ливанским народом, все ожидают глубоких изменений".

Президент Франции пообещал вернуться в Ливан в начале сентября: проверить, как расходуется помощь Парижа, как идут работы по восстановлению города и как проходят политические реформы.