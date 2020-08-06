Мир скорбит по погибшим в результате взрыва в бейрутском порту. Недалеко от парижского храма Сакр-Кер десятки людей собрались со свечами и ливанскими флагами в руках.

Мишель Кезервени, организатор акции: "Страна просто перестала функционировать. Правительство, политики, начальники на местах - никто не несет ответственности за свои поступки. Конечно, это не стихийное бедствие. Но некоторые люди просто не выполняют свою работу. Многие стали народными избранниками только ради власти, до остального им нет дела".

Память жертв почтили и в лонднских Кенсингтонских садах недалеко от посольства Ливана. Здесь собрались множество выходцев из этой страны. Они обеспокоены судьбой своих близких на родине.

Исаам Зейтун, участник акции: "Я уехал из Ливана полтора года назад. И за это время страна полностью изменилась, как и жизнь тех, кого я знаю. Одни потеряли все свое имущество, другие остались без работы. Люди несчастны. Мы боимся звонков из Бейрута. Каждый из них приносит плохие вести и горе".

Израиль находится в состоянии войны с Ливаном, но в знак солидарности с его народом вечером в среду стены мэрии Тель-Авива подсветили в цвета красно-белого флага.

Рассел, местный житель: "Я очень горд, что живу в Тель-Авиве, что в нашем городе появилась такая проекция. Невинные люди погибли. Наши сердца с теми, кто пострадал. Политика и границы здесь не при чем".

"Палестина льет слезы вместе с Бейрутом": на акцию под таким названием собрались и десятки жителей города Рафах на юге сектора Газа.