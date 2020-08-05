Взрыв в порту Бейрута: что такое аммиачная селитра?

Нитрат аммония или аммиачная селитра - химическое вещество, о котором после взрыва в Бейруте заговорил весь мир, используется в производстве взрывчатых веществ для контролируемых взрывов в строительстве, а также для для изготовления бомб.

Во вторник в ливанской столице прогремел мощнейший взрыв, причиной которого, по мнению ливанских властей, стали 2700 тонн аммиачной селитры, хранящихся на складе в порту. Вещество находилось там с 2014 года, после того как его конфисковали с арестованного судна Rhosus.

Состоящий из солей аммония и азотной кислоты (химическая формула NH4NO3) нитрат аммония служит сельскохозяйственным удобрением. Это природное вещество хорошо растворяется в воде и выделяет много тепла при реакции.

Аммиачная селитра также является основным компонентом АСДТ (аммиачная селитра/дизельное топливо) - взрывчатых смесей, используемых в карьерах и шахтах из-за очень низкой стоимости. Более 80% контролируемых взрывов в строительстве или добыче полезных ископаемых в США проходят с использованием АСДТ. Его также используют в производстве фейерверков. Это вещество излучает характерный желтый цвет при горении.

Самый большой рудник аммиачной селитры находится в пустыне Атакама в Чили.

Аммиачная селитра легко воспламеняется при разложении. При накоплении большого количества аммиачной селитры, пожар может возникнуть без внешнего воздействия. В таком случае нитрат аммония выделяет кислород, что усугубляет ситуацию. В закрытом пространстве взрыв может стать еще более разрушительным.

Так произошло 17 апреля 2013 года в Техасе, где, в результате взрыва на фабрике удобрений West Fertilizer, погибли 14 человек и более 200 получили ранения.

Из-за низкой стоимости и доступности на рынке нитрат аммония используются для изготовления простых, но эффективных бомб. Так, его применили при теракте в Оклахома-Сити в 1995 году, когда у административного здания был взорван автомобиль, начиненный 2180 кг азотных удобрений и мазута. Тогда погибли 168 человек и сотни были ранены.