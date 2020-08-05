Власти Швеции удовлетворены ситуацией с коронавирусом

Власти Швеции удовлетворены тем, как в стране развивается ситуация с коронавирусом. С конца июня число ежесуточных новых случаев стремительно падает. Швеция выбрала свою стратегию, рассчитывая на достижение "популяционного иммунитета". Ограничительные меры в стране были, но далеко не такие жёсткие, как в соседних странах Европы.

Граждане, как заявляют в Стокгольме, поддерживают такие действия властей:

Морган Олофссон, Агентство гражданской обороны Швеции:

"Наши регулярные опросы на тему коронавируса показывают, что более половины шведов выражают стабильное, сильное и очень сильное доверие агентствам и властям, которые борются с пандемией. Другой показатель — шесть из десяти граждан считают, что предпринятые в Швеции меры хорошо сбалансированы".

Критики "шведской системы" указывают на высокую смертность. Число ежедневных фатальных исходов стабильно снижается ещё с середины апреля, по абсолютным числам страна находится в третьей десятке, но по числу смертей на душу населения небольшая Швеция оказывается на восьмом месте, опережая например США и Францию.