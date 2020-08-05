Ураган "Исаиас" уносит жизни

Ураган “Исаиас”, который обрушился на восточное побережье США, унес жизни как минимум четырех человек. Двое из них погибли в результате падения дерева. Еще двое жили в домике на колесах. Его, также как еще несколько передвижных домов, ураган полностью разрушил.

По данным американских СМИ, власти зарегистрировали 21 торнадо на восточном побережье от Северной Каролины до Нью-Джерси.

Более 3 миллионов местных жителей остались без электричества. Десятки людей лишились крова.

Северная Каролина Gerry Broome/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Во вторник стихия пронеслась над штатом Нью-Йорк. Власти организовали экстренную помощь населению: помимо бутылок с водой, они получили насосы, бензопилы и мешки с песком.

На прошлой неделе, после того, как “Исаиас” прошел над островами Карибского бассейна, он начал ослабевать и ему была присвоена категория тропического шторма, По мере приближения к Южной Каролине шторм вновь набрал силу, опять став ураганом первой категории. К настоящему моменту власти снова понизили его до тропического шторма. Но "Исаиас" по-прежнему опасен: скорость ветра достигает 100 километров в час.