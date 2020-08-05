Ливанские врачи молят о помощи. Местные жители не знают, как теперь в страну будут ввозить товары первой необходимости. Страна и так переживает тяжелый период из-за пандемии и экономического кризиса, а в результате взрыва был уничтожен порт, который играл ключевую роль в жизнеобеспечении страны.

"Сейчас совсем не время. Ливан переживает тяжелый экономический кризис, и этот порт — легкие Ливана, через него в страну ввозятся продукты питания и другие товары. Эта морская гавань — наша опора", — говорит местный эксперт Аббас Абайя.

Последтвия взрыва в Бейруте Bilal Hussein/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Местные больницы переполнены. Врачи просят людей по возможности сдавать кровь для пострадавших. Медучреждениям не хватает электрогенераторов. Из-за проблем с электричеством ночью были затруднены поисковые работы.

Посольство США предупредило, что в результате взрыва в воздух могли попасть токсичные газы, и рекомендовало жителям по возможности оставаться в помещении и носить маски.

В числе первых помощь Ливану оказала Франция. Власти республики двумя военными самолетами отправили более 50 спасателей и тонны медицинского оборудования. Свою помощь также предложил Израиль.

МЧС России направил в Бейрут мобильный госпиталь. В Ливан вылетели пять самолетов со специалистами. У всех будут спецкостюмы и средства защиты с учетом эпидемической обстановки в стране.