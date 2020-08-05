Жизнь Бейрута разделилась на "до" и "после". От выбитых стекол до разрушенных домов: в результате взрыва пострадала половина ливанской столицы

- Люди лишились много, а наша страна потеряла Бейрут, - говорит местный житель.

- Отец моего друга пропал. Он работал в порту. Мы его ищем со вчерашнего дня во всех больницах, но пока так и не нашли.

- Это халатность со стороны правящей элиты. “Атомная бомба” лежала здесь годами, и ни один лидер ничего с этим не сделал.

В Бейруте объявлен двухнедельный режим чрезвычайной ситуации. Все руководство порта задержано на время расследования.

Бейрут после взрыва Bilal Hussein/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

- На расстоянии 25 метров вокруг нас мы нашли пять трупов. Наше правительство — банкрот, никто нам не помогает. Эта трагедия потрясла всех ливанцев независимо от того, какую религию они исповедуют и где живут. Такое никто не мог себе вообразить, - говорит мэр района Джеммейзи Бешара Голам.

В расследовании трагедии будут участвовать только ливанские правоохранительные органы. Власти заявили, что отказались от международного расследования.

Директор порта Бейрута и глава таможенной службы заявил, что таможня и Главное управление общественной безопасности не раз просили вывезти опасные грузы с территории порта, но их просьбы игнорировались несколько лет. Глава МВД утверждает, что ничего не знал о взрывоопасном грузе.

- Этот разрушительный взрыв произошел в то время, когда Ливан столкнулся с невиданным экономическим кризисом. Ливанцы винят правительство в этой трагедии и в том, что власти не принимают серьезных мер после катастрофы, — передает из Бейрута корреспондент Леа Файяд.