Лагос: мост, который разъединяет

Экономическая жизнь в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии, практически парализована. На ремонт частично закрылся один из основных мостов, соединяющих остров Лагос (деловой центр города) с материковой частью мегополиса, где проживает большинство населения. На дорогах образовались чудовищные пробки. В духоте и жаре, особенно в часы пик, людям приходится проводить по несколько часов.

По словам рабочего Лоусона Кайоде, ремонт моста создает большие неудобства. "Это сказывается на движении транспорта. Водители расходуют столько бензина, пока стоят в пробках. Заторы большие. Приходится ждать дольше обычного, или искать альтернативный маршрут".

Мост был открыт в 1990 году. Тогда в Лагосе проживали шесть миллионов человек. С тех пор население агломерации увеличилось в более чем в три раза. Местные водители поговаривали о том, что это сооружение ненадежно, и к тому же плохо обслуживается технически. Но власти отрицали, что существует какой-либо риск обрушения моста. Поэтому заявление о том, что мост частично закроется на шесть месяцев для многих стало неожиданностью.