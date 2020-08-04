Хуан Карлос отправился в Доминиканскую республику

Бывший король Испании Хуан Карлос, накануне объявивший о решении покинуть страну, отправился в Доминиканскую республику. По данным местных СМИ, он остановился в гостиничном комплексе города Ла-Романа примерно в ста километрах от столицы Санто-Доминго. Сообщается, что бывший монарх добрался до своего места назначения еще в выходные. Станет ли оно новым домом для 82-летнего Хуана Карлоса, пока не известно. По некоторым данным, здесь он пробудет как минимум несколько недель с семьей.

Во вторник в ходе пресс-конференции премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не располагает информацией о местоположении почетного короля, чей отъезд связывают с громким коррупционным скандалом.

Адвокат бывшего монарха отмечает, что его клиент не намерен скрываться и остается в распоряжении прокуратуры.

"Мне кажется, главное, Хуан Карлос сам говорит о том, что, подобно любому гражданину своей страны, вверяет себя испанскому правосудию. Соответственно, объявить о месте своего пребывания, должен он сам или королевский дом, но не правительство. Это два совершенно разных института власти", - сказал Санчес.

Хуан Карлос заявил, что решил уехать, чтобы позволить своему сыну, нынешнему королю Филиппу 6, "спокойно править", чему мешает "общественный резонанс, который вызвали некоторые давние события его частной жизни". В прессу попали аудиозаписи бывшей любовницы Хуана Карлоса, которая, среди прочего, утверждает, что у того есть тайные зарубежные счета. На один из них в 2008 году поступил перевод в 100 млн долларов. Швейцарские и испанские следователи пытаются выяснить, не идет ли речь о взятке бывшему королю за участие в переговорах с Саудовской Аравией, в результате которых контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.