Легендарный вратарь Икер Касильяс завершил карьеру

Знаменитый испанский голкипер Икер Касильяс, чемпион мира по футболу 2010 года, объявил о завершении карьеры. Последним клубом Касильяса был португальский "Порту", куда он перешел из мадридского "Реала". В мае прошлого года испанец был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки. Спустя некоторое время он покинул больницу, но в официальных встречах больше участвовал.

39-летний спортсмен поблагодарил людей, встретившихся ему на протяжении 22-летней карьеры. "Думаю, что о моем пути и его итоге можно только мечтать. Спасибо". - написал он на своей странице в Twitter.

В связи с уходом Касильяса из профессионального футбола, "Реал Мадрид" на официальном сайте опубликовал заявление, в котором отдает дань уважения "одной из величайших легенд клуба и мирового футбола".

Воспитанник "Реала" ушел в "Порту" в 2015 году. Вместе с этим клубом Касильяс стал чемпионом Португалии и выиграл Суперкубок страны. В составе "Реала" Касильяс - пятикратный чемпион Испании, двукратный победитель Кубка Испании и Суперкубка УЕФА, четырехкратный победитель Суперкубка Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, победитель клубного чемпионата мира.