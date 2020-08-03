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мир

Почетный папа римский Бенедикт XVI серьезно заболел

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 Ирина Александрова и AFP, TASS
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Почетный папа римский Бенедикт XVI серьезно заболел
Авторское право  Themba Hadebe/AP2009
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Почетный папа римский на покое Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) серьезно заболел. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на его биографа Петера Зевальда. Как пишет издание, у 93-летнего мужчины диагностировано рожистое воспаление лица. Это острое инфекционное заболевание, которое выражается в покраснении кожи, сопровождается общей интоксикацией и повышением температуры. По словам Зевальда, Бенедикт XVI уже составил духовное завещание, которое должно быть опубликовано после его смерти. В качестве своего будущего места захоронения он определил бывшую гробницу святого Иоанна Павла II в крипте Святого Петра.

В июне почетный папа посетил Регенсбург в Баварии (Германия), чтобы навестить своего старшего брата Георга, который спустя некоторое время после визита, скончался в возрасте 96 лет от тяжелой болезни.

Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от престола Святого Петра. Бенедикт, которому на тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

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