ФИФА защищает Инфантино

В Международной федерации футбола встали на защиту своего президента Джанни Инфантино. Несколько дней назад в Швейцарии против него было начато судебное разбирательство. Инфантино подозревают в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями. Речь, в частности, идет о его неофициальных встречах с федеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. Встречи эти проходили в то время, когда прокуратура вела расследование нескольких дел, связанных с федерацией футбола.

Как отметили в ФИФА, спецпрокурор по делу Инфантино, "не представил серьезных элементов или законного основания для открытия какого-либо расследования". "Там нет ничего серьезного. Исходя из того, что нам сообщили, ничто не указывает на какие-либо нарушения, серьезные или иные", - сказал Алистер Белл, заместитель генсекретаря ФИФА.

Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.

Алистер Белл, заместитель генсекретаря ФИФА: "Давайте посмотрим правде в глаза. До избрания Инфантино у ФИФА была ужасно печальная история. То, как работала федерация, напоминало клептократию. Мы должны изменить нашу культуру, продемонстрировать органам юстиции, что ФИФА - не такая организация".

В минувшее воскресенье Международная федерация футбола распространила заявление, в котором говорится, что Джанни Инфантино не будет отстранен от должности президента ФИФА в ходе расследования, проводимого в его отношении швейцарской прокуратурой.