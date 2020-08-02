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Россия

ВДВ - 90 лет!

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 Сергей Щербаков
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Russian Paratroopers celebrate the 90th anniversary of Russia's airborne forces.
Russian Paratroopers celebrate the 90th anniversary of Russia's airborne forces.   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Воздушно-десантные войска (ВДВ) - элита российской армии - в этом году празднуют 90-летие со дня основания. Датой зарождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Этот день десантники свято чтут, собираются вместе, узнают новости, вспоминают товарищей и возраст для крылатой пехоты вовсе не помеха.

Купание в фонтанах стало уже традицией для десантуры. Однако не всегда власти на это смотрят благодушно. Так, в Санкт-Петербурге в этом году на день ВДВ фонтаны выключили.

Не обошлось и без происшествий. В Москве в Парке Горького произошли стычки между вдвшниками и росгвардейцами. Несколько человек из числа празднующих были задержаны, но вскоре отпущены. В целом же день ВДВ прошел без заметных инцидентов.