Поезда против самолётов: почему молодёжь предпочитает ж/д транспорт?

В разгар пандемии чешская частная компания RegioJet запустила новый железнодорожный маршрут, соединяющий Прагу, Вену и Будапешт. Ее цель — конкурировать с воздушным транспортом.

Молодое поколение в особенности стремится к защите экологии. А значит, молодежь будет отдавать предпочтение поездам, если время пути составляет от 4 до 6 часов Радим Янчура владелец Regiojet

Последующие десятилетия могут ознаменоваться перерождением железных дорог Европы. Все больше и больше пассажиров склоняются к выбору именно этого вида транспорта вместо более быстрых, но загрязняющих воздух самолетов.

Современные поезда не проигрывают им по части комфорта, а некоторые из них могут предложить даже больше.

Вы получите более качественный сервис, даже в самом дешевом классе, чем в большинстве авиакомпаний Андраш Сигети гендиректор Continental Railway Solution Kft (Венгрия)

Встроенные сенсорные экраны и питание доступны для путешественников по конкурентоспособной с бюджетными авиакомпаниями цене. Однако в скорости передвижения пока выигрывает самолет.

Адам Мадьяр, Euronews:

"Путь из Праги в Будапешт занимает 7 часов. Тоже самое расстояние самолет преодолевает за 1,5 часа. Но если учесть аэропортные трансферы и время ожидания взлета, разница значительно меньше"