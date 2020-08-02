Поезда против самолётов: почему молодёжь предпочитает ж/д транспорт?

В разгар пандемии чешская частная компания RegioJet запустила новый железнодорожный маршрут, соединяющий Прагу, Вену и Будапешт. Ее цель — конкурировать с воздушным транспортом.
Последующие десятилетия могут ознаменоваться перерождением железных дорог Европы. Все больше и больше пассажиров склоняются к выбору именно этого вида транспорта вместо более быстрых, но загрязняющих воздух самолетов.
Современные поезда не проигрывают им по части комфорта, а некоторые из них могут предложить даже больше.
Встроенные сенсорные экраны и питание доступны для путешественников по конкурентоспособной с бюджетными авиакомпаниями цене. Однако в скорости передвижения пока выигрывает самолет.
Адам Мадьяр, Euronews:
"Путь из Праги в Будапешт занимает 7 часов. Тоже самое расстояние самолет преодолевает за 1,5 часа. Но если учесть аэропортные трансферы и время ожидания взлета, разница значительно меньше"