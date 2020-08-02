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Венгрия

Поезда против самолётов: почему молодёжь предпочитает ж/д транспорт?

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 Ольга Кепински  & Ádám Magyar
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Поезда против самолётов: почему молодёжь предпочитает ж/д транспорт?
Авторское право  Tamas Soki/MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund
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В разгар пандемии чешская частная компания RegioJet запустила новый железнодорожный маршрут, соединяющий Прагу, Вену и Будапешт. Ее цель — конкурировать с воздушным транспортом.

Молодое поколение в особенности стремится к защите экологии. А значит, молодежь будет отдавать предпочтение поездам, если время пути составляет от 4 до 6 часов
Радим Янчура
владелец Regiojet

Последующие десятилетия могут ознаменоваться перерождением железных дорог Европы. Все больше и больше пассажиров склоняются к выбору именно этого вида транспорта вместо более быстрых, но загрязняющих воздух самолетов.

Современные поезда не проигрывают им по части комфорта, а некоторые из них могут предложить даже больше.

Вы получите более качественный сервис, даже в самом дешевом классе, чем в большинстве авиакомпаний
Андраш Сигети
гендиректор Continental Railway Solution Kft (Венгрия)

Встроенные сенсорные экраны и питание доступны для путешественников по конкурентоспособной с бюджетными авиакомпаниями цене. Однако в скорости передвижения пока выигрывает самолет.

Адам Мадьяр, Euronews:

"Путь из Праги в Будапешт занимает 7 часов. Тоже самое расстояние самолет преодолевает за 1,5 часа. Но если учесть аэропортные трансферы и время ожидания взлета, разница значительно меньше"

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