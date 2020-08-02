В Венгрии прошел традиционный заплыв на озере Балатон — самом крупном в Центральной Европе.
Дистанцию в 5200 м — от одного берега до другого — первым преодолел с рекордным временем в 57 минут чемпион мира по плаванию венгр Криштоф Рашовски.
Соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса. В этот раз организаторы соблюдали все необходимые санитарные меры предосторожности. Всего в заплыве приняли участие около 10 тысяч пловцов.
Золтан Шипошеди, Euronews:
"Здесь в Балатонбогларе пандемия COVID-19 не очень заметна. Самое крупное спортивное мероприятие в Венгрии подошло к концу. И 9 тысяч участников могут сказать: вода была глубокой, но мы сделали это".