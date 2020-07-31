"Солдаты чувствуют себя как дома": немцы против вывода войск

Жители небольших немецких городков, рядом с которыми расположены американские военные базы, негативно относятся к планам Вашингтона вывести часть войск.

О значительном сокращении контингента объявил Дональд Трамп: по его словам, Германия не выполняет обещаний по увеличению военного бюджета и взносам в НАТО — за оборону от России, но в то же время платит миллиарды за российскую энергию.

Не хотят уезжать и сами американцы.

Дэвид Болджано, бывший военнослужащий США:

"У нас здесь много друзей, все хотят остаться в Германии. Это прекрасное место для работы".

Трамп подчёркивает, что ели Берлин выполнит финансовые обязательства, то вывод войск отменят. Местные власти надеются, что Вашингтон передумает так или иначе.

Мартин Шертль, мэр Фильзека:

"Солдаты чувствуют себя здесь как дома. Мы считаем их самих и их семьи жителями города. Если им действительно придётся уехать, то это будет самое худшее, что может случиться".

Экономика, во всяком случае сфера услуг, таких городков тесно завязана на американские базы. Уход солдат будет означать массовую потерю работы, что в условиях коронакризиса обернётся тяжёлыми последствиями.

"40-50% наших клиентов — американцы. Они приносят очень большой доход. Так что для нас это совсем нехорошо".

"Это плохо. Весь район, вся экономика, все магазины — американцы пользуются этим так же, как и мы".

"Некоторые из них них с нами в футбол играют. Будет жаль, если им придётся уехать".

Сейчас в Германии размещены около 35 тысяч американских военных. План Вашингтона предполагает сокращение этого контингента примерно на треть.