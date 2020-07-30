Камни для Стоунхенджа

Камни для строительства Стоунхенджа вероятнее всего были добыты в карьере в 25 км. от мегалитического комплекса. Об этом свидетельствуют результате геохимического исследования кромлеха.

Британские учёные прежде всего проверили глыбы посредством рентгеновского излучения и выяснили, что они имеют общий состав. После этого исследователи сопоставили данные масс-спектрометрии камней с характеристиками материалов из двух десятков наиболее вероятных мест добычи. Ближе всего по составу оказались породы из карьера в Уэст-Вудсе.

Каким образом 4,5 тысячи лет назад 20-30-тонные глыбы можно было переместить на расстояние более 20 км., остаётся загадкой. Учёные подтвердили, что основные элементы Стоунхенджа установили в одно время с менее крупными голубыми камнями, которые, в свою очередь, если верить исследованиям исследованиям, были добыты в Уэльсе в 200 км. от кромлеха.